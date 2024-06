Transferts : Une fake news est dévoilée sur le mercato du PSG

Alexis Brunet

L’enjeu du mercato estival du PSG sera de trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. Le club de la capitale a quelques pistes et l’une d’entre elles mène à Julián Álvarez. Dernièrement, certaines sources affirmaient même que l’attaquant souhaitait quitter Manchester City pour gagner du temps de jeu. Mais cela ne serait finalement pas vrai et le champion du monde ne voudrait pas particulièrement quitter son club.

Il y a quelques jours, le Real Madrid annonçait officiellement l’arrivée de Kylian Mbappé. L’ancien Parisien s’est engagé jusqu’en 2029 avec les Madrilènes. Un sacré coup réalisé par Florentino Pérez, qui met la main sur l’un des meilleurs joueurs au monde et qui, de plus, affaiblit un concurrent sur la scène européenne. Mais les dirigeants du PSG semblent bien décidés à remplacer le champion du monde 2018 et plusieurs noms assez séduisants sont cités dans l’orbite du club de la capitale.

Khvaratshkelia est une priorité pour le PSG

Pour trouver le potentiel successeur de Kylian Mbappé, Luis Campos regarde du côté de la Serie A et plus particulièrement de Naples. Alors que la piste menant à Victor Osimhen était annoncée comme très chaude, c’est finalement un autre Napolitain qui aurait les faveurs du conseiller football du PSG. Le dirigeant parisien serait en pourparlers avec le club italien pour tenter d’arracher la signature de Khvicha Kvaratshkelia. Cela ne serait pas évident, car le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, ne souhaiterait pas se séparer du Géorgien.

Álvarez ne souhaiterait pas particulièrement quitter Manchester City