Mercato : Mbappé a recalé le Real Madrid et Zidane !

Après des années de rumeurs, Kylian Mbappé a enfin donné son accord au Real Madrid pour signer un contrat de cinq ans. Il devrait être présenté aux supporters merengue après l'Euro. Mais l'international français aurait très bien pu rejoindre le club espagnol en 2014. Sur les conseils de Zinédine Zidane, il avait passé un test à Valdebebas.

Kylian Mbappé va enfin porter le maillot du Real Madrid. Le joueur de 25 ans a décidé de changer d'air et de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Actuellement avec le groupe France pour préparer l'Euro, il devrait se rendre en Espagne après la compétition pour débuter son parcours ibérique. Mais Mbappé aurait très bien pu s'engager avec le Real Madrid dès 2014. Le Français, alors âgé de 13 ans, avait été invité par le club merengue pour visiter les installations et toucher le ballon.

« Zidane l'a amené »

Éducateur au Real Madrid durant cette époque, Rubén de la Red avait testé les capacités de Mbappé. « De temps en temps, un joueur venait. Zidane l'a amené parce que c'était un garçon qu'il connaissait. Je suis venu le tester. Il avait ses petites choses ; vitesse et dribble. Physiquement, il était très beau et petit. Cela n’était pas encore développé et au final quand on a 12 ou 13 ans c’est très difficile de savoir si on va accéder au monde professionnel. De nombreux joueurs comme Mbappé sont tombés à l’eau » a-t-il confié lors d'un entretien à As.

