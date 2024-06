Haaland : La demande impossible pour le Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour boucler la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid a dû réaliser quelques concessions, notamment sur le partage des droits à l’image du joueur, avec une part importante laissée à la star des Bleus. S’il souhaite mettre la main à l’avenir sur Erling Haaland, Florentino Pérez sera confronté au même problème. Explication.

La signature de Kylian Mbappé pourrait contrarier les plans d’Erling Haaland. Alors qu’il s’apprête à entamer sa troisième saison à Manchester City, l’attaquant norvégien s’imaginait rejoindre le Real Madrid l’été prochain d’après les informations divulguées par AS cette saison. Cependant, il n’est pas certain que la formation merengue souhaite se positionner après le recrutement de l’international français et le coût d’une telle opération. D’autant qu’un point précis rend déjà le dossier Haaland complexe.

Haaland a la totalité de ses droits d’image

Comme l’explique le quotidien espagnol, Erling Haaland possède la totalité de ses droits à l’image à Manchester City, ce qui va contre la politique du Real Madrid en la matière. Habituellement, le club s’entend avec ses joueurs pour partager équitablement les droits à l’image, estimant que la marque Real Madrid apporte de la valeur à ses éléments. Seul Cristiano Ronaldo aurait obtenu un peu plus que les 50% attribués aux autres éléments par le passé, jusqu’à Kylian Mbappé.

L’exception Mbappé au Real Madrid

Après de longues négociations, Kylian Mbappé a fini par obtenir 80% de ses droits d’image, une première pour le Real Madrid qui n’est pas disposé à céder la totalité à l’un des joueurs de son effectif. Erling Haaland est prévenu s’il souhaite avoir une chance d’évoluer un jour avec le Real Madrid.