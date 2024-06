Mercato : Mbappé relance l’avenir d’Haaland, une offensive est lancée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La semaine a été marquée par l’officialisation de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Une signature majeure pour le club espagnol, qui pourrait directement impacter l’avenir d’Erling Haaland, dont le nom était également associé à la Casa Blanca ces dernières années. Du côté de Manchester City, on travaille actuellement sur le renouvellement de l’attaquant norvégien.

« Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid ». À peine parti du PSG, Kylian Mbappé n’a pas caché sa joie à l’idée de rejoindre l’Espagne après sept saisons passées du côté du Parc des Princes. Le président Florentino Pérez est enfin parvenu à ses fins en début de semaine, une signature majeure qui pourrait impacter Erling Haaland, lui aussi associé au Real Madrid par le passé.

Haaland contraint de revoir ses plans ?

Selon AS , Erling Haaland s’imaginait rejoindre le Real Madrid l’année prochaine et devrait être contraint de revoir ses plans. Bien qu’une arrivée chez les Merengue ne soit pas totalement exclue à l’avenir, il paraît difficile pour le récent champion d’Europe concilier les salaires de Kylian Mbappé et d’une autre star importante comme Haaland.

City cherche à le prolonger

Manchester City aurait en tout cas entamé des démarches pour prolonger le contrat d’Erling Haaland qui court jusqu’en juin 2027, une offensive restée sans réponse jusqu’à maintenant. La formation anglaise n’est pas en position de force malgré la durée du bail, la faute à une clause libératoire valable dès cet été et qui diminue au fil des années permettant à un club étranger de mettre la main sur lui à un prix jugé abordable par le quotidien espagnol. De quoi inciter Manchester City à faire savoir au clan Haaland qu’il était nécessaire d’évoquer la signature d’un nouveau contrat