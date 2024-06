PSG : Mbappé s'est trompé, Ibrahimovic l'avait prédit !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2022, peu après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, Zlatan Ibrahimovic s'était confié en assurant que c'était une bonne nouvelle seulement pour le club, et non pour le joueur. Deux ans plus tard, cette sortie prend évidemment une tournure particulière comme l'analyse le journaliste Laurent Perrin.

Le Real Madrid a enfin officialisé la signature de Kylian Mbappé. Une arrivée qui aurait pu être bouclée il y a deux ans, mais l'attaquant du PSG avait finalement décidé de prolonger au PSG, contre toute attente. Evidemment, selon Laurent Perrin, journaliste du Parisien , le Qatar ne regrette absolument pas d'avoir prolongé Kylian Mbappé. Mais l'inverse est moins certain.

Départ de Mbappé : Une opération colossale va plomber le PSG ? https://t.co/v1nSUwEg9v pic.twitter.com/W3RmIKh0BA — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

«Comme l'avait dit Ibrahimovic en 2022, la prolongation de Mbappé est une très bonne chose pour le PSG»

« Je peux vous assurer que le Qatar et le PSG n'ont aucun regret d'avoir prolongé Kylian Mbappé en 2022. Cette opération leur a coûté très cher mais elle leur a rapporté beaucoup aussi. Comme l'avait dit Zlatan Ibrahimovic en 2022, la prolongation de Mbappé est une très bonne chose pour le PSG, pas une bonne chose pour le joueur. Il avait raison », rappelle-t-il lors d'un questions/réponses organisé sur le site du Parisien .

«Il a fait le bon choix pour Paris pas pour lui»