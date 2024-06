Real Madrid : Le transfert de Mbappé profitable à Guardiola ?

Alexis Brunet

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé évoluera l’année prochaine au Real Madrid. L’arrivée en Espagne du champion du monde 2018 est donc grandement attendue, mais elle pourrait faire une victime. En effet, Rodrygo pourrait voir son temps de jeu considérablement se réduire. Le Brésilien pourrait alors décider d’aller voir ailleurs et Pep Guardiola voudrait en profiter.

Il faudra s’y faire, la saison prochaine on ne verra plus évoluer Kylian Mbappé sur les pelouses de Ligue 1. Le champion du monde a décidé de donner un nouveau souffle à sa carrière cet été, en rejoignant le Real Madrid. L’arrivée du Français est donc un vrai plus pour le club espagnol, qui était déjà bien équipé en attaque.

Rodrygo menacé par Mbappé ?

Cette saison, le Real Madrid a notamment mis la main sur la Liga mais également la Ligue des champions. Carlo Ancelotti a pu s’appuyer sur une attaque très efficace, portée par Vinicius Jr et Jude Bellingham. L’entraîneur italien peut également compter sur Arda Güler, Brahim Diaz, Joselu ou bien Rodrygo. Mais ce dernier pourrait voir son temps de jeu menacé par l’arrivée de Kylian Mbappé et l’hypothèse d’un départ de Madrid est probable.

Manchester City suit Rodrygo