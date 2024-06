OM : McCourt va lâcher 70M€ !

Hugo Chirossel

Après avoir vu sa masse salariale encadrée en novembre dernier, l’OM passait de nouveau devant la DNCG ce mercredi. Le club va encore devoir fournir des éléments complémentaires afin d’être sorti d'affaires et pourra compter sur le soutien de Frank McCourt. Ce dernier va notamment devoir solder le déficit de la saison écoulée, qui s’élève à 70M€.

Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 continuent de passer devant la DNCG. Ce mercredi, c’était au tour d’Auxerre, Lille, Montpellier et Toulouse, contre qui aucune mesure n’a été prise. Le Havre n’est en revanche pas encore sorti d'affaires, tout comme l’OM.

Un «sursis» pour l’OM

La DNCG a prononcé un « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires », a indiqué la LFP via un communiqué. Pas de panique pour autant du côté de l’OM. Selon La Provence , Pablo Longoria et Alban Juster, directeur administratif et financier du club, ont jugé leur passage devant le gendarme du football français comme positif.

Un déficit de 70M€ comblé par McCourt