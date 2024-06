OM : McCourt va lâcher un gros chèque

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Frank McCourt l'a fait savoir, il n'a pas l'intention de bouger de l'OM. Malgré les nombreuses rumeurs au sujet de son avenir, le propriétaire américain reste solidement attaché au club marseillais, à qui il souhaite faire franchir un cap. A l'approche du mercato, McCourt souhaite renflouer les caisses et éponger les dettes.

Il y a quelques jours, Frank McCourt a débarqué à l'OM, non pas pour annoncer son départ et son désengagement, mais bien pour réaffirmer son attachement à la ville de Marseille. Lors d'un entretien accordé à La Provence , le propriétaire de l'OM a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de vendre. Il a évoqué son envie de faire grandir l'équipe, huitième la saison dernière.

« Ma promesse est toujours la même : faire grandir ce club »

« Ma promesse est toujours la même : faire grandir ce club et le remettre à sa place. C'est un projet à long terme. Je suis heureux des fondations que nous avons pu mettre en place. (...) Cela peut paraître drôle à l'extérieur, mais j'ai toujours la même réponse : le club n'est pas à vendre. Et ce, même si ça revient toujours dans les conversations des gens » avait confié McCourt.

McCourt va mettre la main à la poche