Vente OM : McCourt a vendu la mèche

Arnaud De Kanel

De passage à Marseille la semaine dernière, Frank McCourt en a profité pour réaffirmer son engagement indéfectible envers l'OM. Malgré les nombreuses rumeurs de vente, notamment concernant une possible prise de contrôle par des investisseurs saoudiens, le propriétaire américain se montre ferme et catégorique : il n'est pas question de céder le club phocéen.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs de la vente de l'OM se font de plus en plus insistantes, mais rien n'a encore été officialisé. L'Arabie Saoudite est souvent évoquée comme étant à la tête d'un projet ambitieux pour le club phocéen. Cette situation semble désormais prêter à sourire à Frank McCourt. L'actuel propriétaire de l'OM, régulièrement interrogé sur ces spéculations depuis son arrivée en 2016, a encore une fois pris la parole pour évoquer le sujet et affirmer que l'OM n'était pas à vendre.



«Faire grandir ce club et le remettre à sa place»

« C’est une question qu’on ne m’avait jamais posée (rire ironique). Je le garde pour les mêmes raisons qui ont fait que je l’ai acheté : j’adore le sport, l’OM est l’un des plus grands clubs en Europe, le football européen est le meilleur sport au monde et Marseille est une grande ville qui, comme Boston aux États-Unis, adore le sport. Elle est très passionnée. Ce club a un héritage, il est légendaire. Pour moi, c’est donc une joie. J’adore l’OM, j’adore cette ville. Rien ne me rend plus heureux que d’assister à un match de football ici. Ma promesse est toujours la même : faire grandir ce club et le remettre à sa place. C’est un projet à long terme. Je suis heureux des fondations que nous avons pu mettre en place », a confié le propriétaire de l'OM la semaine dernière à l'occasion d'un entretien accordé à La Provence . L'Américain est catégorique.

«Le club n’est pas à vendre»