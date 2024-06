L’OM a un énorme problème, McCourt donne la solution

La rédaction

Cela fait maintenant plusieurs années que la formation à l’OM est un véritable problème. Mais du beau travail est fait en coulisses et de belles générations pointent actuellement le bout de leur nez. Il va toutefois falloir faire encore plus pour l’OM et pour faire émerger encore plus de talents, Frank McCourt a une idée en tête…

Du côté de l’OM, on a peiné à faire émerger des talents issus du centre de formation. Il y a eu récemment Boubacar Kamara et Maxime Lopez, mais c’est tout. Un énorme problème aux yeux de Frank McCourt, mais en interne, l’accent est mis pour remédier à cela et ça commence à payer. En témoigne la victoire de l’OM en Coupe Gambardella avec des talents prometteurs.



« Un club comme le nôtre doit avoir l’une des meilleures académies de foot du pays »

Pour le JDD , Frank McCourt a expliqué à propos du problème de la formation à l’OM : « Un club comme le nôtre doit avoir l’une des meilleures académies de foot du pays. A mon arrivée, c’était l’une des pires. Nos engagements commencer à porter leurs fruits là-aussi ».

« Il est peut-être temps de trouver un club satellite »