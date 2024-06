Surprise, l'OM veut démarrer un nouveau projet !

Arnaud De Kanel

De retour en France cette semaine, Frank McCourt a tenu à réaffirmer son engagement le plus total avec l'OM, écartant ainsi les rumeurs de vente à l'Arabie saoudite. Le propriétaire du club phocéen a même officialisé son désir d'acheter un club satellite. Mais avant que ce projet ne voit le jour, l'OM pourrait d'abord nouer un partenariat avec un club français.

Propriétaire de l'OM depuis 2016, Frank McCourt ne compte pas céder son bien. « Le club n'est pas à vendre », a-t-il affirmé à La Provence cette semaine à l'occasion de sa venue à Marseille. L'homme d'affaires américain s'est même projeté dans l'avenir en évoquant le possible achat d'un club satellite.

L’OM reçoit une réponse à plus de 20M€ pour ce buteur https://t.co/Ss4MjDCDBz pic.twitter.com/lQQrZsZBV8 — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

«Nous réfléchissons à toutes les possibilités, notamment un club satellite»

« On doit progresser notamment sur les infrastructures, générer plus de revenus. Le centre de formation a besoin d’investissements, nous réfléchissons à toutes les possibilités, notamment un club satellite, qui permettrait de contribuer au développement de nos futurs talents, pour les garder et les voir s’épanouir », a déclaré Frank McCourt au quotidien La Provence . Mais en attendant, l'OM pourrait s'associer à un club.

L'OM discute avec Pau

D'après les informations de Mohamed Toubache-Ter, le club phocéen serait en discussions avec Pau concernant un éventuel partenariat. Cela permettrait à l'OM de donner du temps de jeu à ses jeunes en les envoyant en Ligue 2. Il est précisé que Frank McCourt n'est pas intéressé par un rachat du club palois, il s'agit uniquement d'un partenariat.