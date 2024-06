L’OM plombé pour son entraîneur ? Il annonce du lourd

La rédaction

Après une saison cauchemardesque, l’OM fait face à un gros chantier : trouver un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine. De nombreuses pistes sont évoquées, notamment celle menant à Sérgio Conceição, mais c’est bien Paulo Fonseca qui semble être le chouchou des dirigeants phocéens. Mathieu Flamini, qui a porté le maillot des deux équipes, milite pour voir le Portugais débarquer en Lombardie, où il est annoncé avec de plus en plus d'insistance.

Alors que la Ligue 1 a refermé ses portes il y’a déjà deux semaines, l’OM n’a toujours pas annoncé qui occuperait son banc de touche la saison prochaine. Une situation préoccupante, puisque les Marseillais semblent aller d’échec en échec concernant leurs pistes. Matías Almeyda a poliment décliné l’offre, tandis que Sérgio Conceição s’éloignerait de la Canebière. Paulo Fonseca, qui est la priorité numéro un des Phocéens comme nous vous l’annoncions en exclusivité sur le10sport.com, est annoncé à l’AC Milan. Et Mathieu Flamini, ancien joueur de l’OM et de l’équipe italienne, veut voir le coach de 51 ans entraîner les Milanais.

Vente OM : L’Arabie Saoudite arrive avec un projet colossal https://t.co/74fP96eT0g pic.twitter.com/DWeaA2b8j7 — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

« il pourrait être le bon entraîneur »

Interrogé par Sky Italia sur une potentielle arrivée de Paulo Fonseca à l’AC Milan, Mathieu Flamini s’est montré emballé à l’idée de voir le Portugais débarquer : « Milan ? Ce n’était certainement pas une mauvaise saison mais nous espérons tous pouvoir remporter le championnat. Ils grandissent et nous espérons bien pour l’année prochaine. Fonseca est un entraîneur de qualité. Milan est un grand club et nous espérons le meilleur. Les supporters veulent gagner. C’est une personne qui aime le bon jeu, il pourrait être le bon entraîneur. »

Quelle solution pour l’OM en cas d’échec ?

Si il semble certain que Paulo Fonseca quittera le LOSC cet été, la Portugais semble plus proche de l’AC Milan que de l’OM. Alors que les Marseillais semblent essuyer les échecs dans leur quête d’entraîneur, la liste de noms disponibles tend à diminuer. Une opportunité pour Habib Beye, qui a annoncé quitté le Red Star et s’étant publiquement proposé comme candidat ?