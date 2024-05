Mercato : Un entraîneur annoncé à l’OM, son successeur balance

Hugo Chirossel

Cité du côté de l’OM, qui en a fait sa priorité pour devenir son prochain entraîneur, Sergio Conceiçao doit encore acter son départ du FC Porto, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. André Villas-Boas aimerait nommer son adjoint à sa place, Vitor Bruno. Ce dernier aurait la conscience tranquille, même si Conceiçao se serait senti trahi par son choix.

S’il venait à devenir le prochain entraîneur de l’OM, Sergio Conceiçao ne devrait pas être accompagné de son adjoint. Comme indiqué par Le 10 Sport , l’entraîneur du FC Porto était un des plans de secours de l’OM, en cas d’échec dans le dossier Paulo Fonseca, et est désormais la priorité des dirigeants marseillais. Après avoir passé 13 ans à ses côtés, à Olhanense, Académica, au SC Braga, à Vitória de Guimarães puis à Nantes, Vitor Bruno est prêt à s’émanciper de Sergio Conceiçao et à débuter sa carrière en tant qu’entraîneur principal.

Mercato - OM : C'est déjà fini pour cet attaquant à 0€ ? https://t.co/XsVumAJI0n pic.twitter.com/vHb2fGqcjO — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

Conceiçao lâché par son adjoint

En ce sens, il pourrait faire ses grands débuts au FC Porto. Récemment élu président du club, André Villas-Boas veut entamer un nouveau cycle en changeant d’entraîneur et donc en se séparant de Sergio Conceiçao, à qui il reste quatre ans de contrat. Comme indiqué par A Bola , le technicien portugais aurait été furieux en apprenant que son ancien adjoint pourrait lui succéder, ce qu’il aurait vécu comme « un coup de poignard dans le dos, une trahison », selon un de ses proches.

Bruno a la «conscience tranquille»