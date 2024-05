L’OM victime d’une malédiction, «on a honte»

Thibault Morlain

Si l’OM a réussi à remporter la Ligue des Champions en 1993, il y a certaines années, le club phocéen était la risée de tous dans la plus prestigieuse des compétitions. C’était notamment le cas lors de l’exercice 2013-2014 où l’OM avait terminé dernier de sa poule avec 0 point au compteur. Un moment dur à vivre comme l’a raconté André Ayew.

Qualifié pour la Ligue des Champions 2013-2014, l’OM avait alors hérité d’un groupe avec le Borussia Dortmund, Arsenal et Naples. Une poule relevée qui aura eu raison du club phocéen. En effet, cette année-là, l’OM n’aura pas réussi à remporter le moindre point, finissant ainsi dernier avec un zéro pointé.



Mercato - OM : Longoria en plein doute, McCourt balance tout ! https://t.co/vO31K5sBkK pic.twitter.com/yHDJqviaIs — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

« C’est comme si on était maudit »

Joueur de l’OM à l’époque, André Ayew est revenu sur ce 0 du club phocéen en Ligue des Champions. Parlant de malédiction, le Ghanéen a expliqué à Winamax à quel point ça a été difficile : « Chaque être humain a sa manière de prendre ces moments là, mais moi en tant que minot du club, ça te touche direct. Ce qui était très difficile, c’est que tu fais 0 point avec pas mal de matchs que tu peux gagner. Ça se joue à rien, c’est comme si on était maudit ».

« C’est une faute professionnelle »