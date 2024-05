Vente OM : McCourt réclame 2 milliards d'euros et dégoute l'Arabie Saoudite

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les rumeurs entourant la vente de l'OM sont incessantes depuis plusieurs mois, mais rien ne concrétise pour le moment. Il faut dire que Frank McCourt serait particulièrement exigeant pour céder ses parts du club phocéen. Le Bostonien aurait effectivement réclamé jusqu'à 2 milliards d'euros. De quoi refroidir les intentions de l'Arabie Saoudite.

Ces derniers jours, Frank McCourt a profité de son passage à Marseille pour mettre fin aux rumeurs entourant la vente de l'OM. « Le club n'est pas en vente », a répété le propriétaire de l'OM dans des interviews accordées à La Provence et au Figaro. Cependant, ce n'est pas suffisant pour calmer les rumeurs entourant la vente de l'OM et l'arrivée de l'Arabie Saoudite. Mais selon Rachid Zeroual, Frank McCourt a des demandes totalement folles.

Vente OM : Jackpot à 480M€ pour McCourt ! https://t.co/NxjhHGalRA pic.twitter.com/wseXb3EL89 — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

«McCourt en voulait 2 milliards, et il a baissé à 1,5 milliards»

« Rodolphe Saadé est avec les Indiens et les Saoudiens pour racheter l’OM. Pour moi, McCourt ne veut pas leur vendre. Les chiffres que vous avez entendus, ce sont les chiffres que les autres ont proposé, les 400, les 500… En fait l’enfoiré de McCourt en voulait 2 milliards, et il a baissé à 1,5 milliards », assure le patron des South Winners à l'occasion d'un Space sur X (ex-Twitter) avant d'en rajouter une couche, en affichant notamment son soutien à Thibaud Vézirian, qui promet la vente de l'OM depuis plusieurs années désormais.

L'Arabie Saoudite propose quatre fois moins ?