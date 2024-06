Equipe de France : Tensions avec Griezmann, Mbappé raconte tout

Thibault Morlain

Pour espérer aller décrocher l'Euro le 14 juillet prochain, l'équipe de France pourra bien évidemment compter sur ses deux leaders d'attaque, à savoir Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Le numéro 10 et le numéro 7 des Bleus s'entendent aujourd'hui très bien en sélection, mais ça n'a pas tout le temps été le cas. Mbappé a d'ailleurs raconté les moments de tensions par le passé avec Griezmann.

« Une légende de l'équipe de France ». Voilà comment Kylian Mbappé a décrit Antoine Griezmann à l'occasion de son entretien à Ouest France ce vendredi. Le capitaine de l'équipe de France n'a dit que du bien de son partenaire en sélection, le désignant comme « l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la sélection ». L'entente est aujourd'hui bonne entre le joueur du Real Madrid et celui de l'Atlético de Madrid, mais par le passé, il y a parfois eu de la friture sur la sélection en équipe de France entre Mbappé et Griezmann.

« Il a fallu le temps de trouver nos places »

Entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, ça a notamment été compliqué au début de la relation en équipe de France. Le capitaine des Bleus a ainsi fait savoir : « Notre relation est top. Au départ, elle était un peu dans le flou. Je suis arrivé en sélection comme un ouragan, lui était la star de l'équipe. Il a fallu le temps de trouver nos places et de respecter l'espace de l'autre. Il y a parfois eu des incompréhensions, mais, avec le temps, l'expérience et la sagesse, chacun a trouvé son rôle. On a aussi appris à se connaitre en tant que personne, et Antoine est un super mec pour un collectif ».

« Nous avons une belle relation technique »