Mercato - PSG : Mbappé hallucine pour la succession de Neymar et Messi

Thibault Morlain

Pendant deux saisons, le PSG a aligné un trio offensif effrayant composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. L'Argentin et le Brésilien sont cependant partis l'été dernier et pour les remplacer, le club de la capitale a recruté... Bradley Barcola. Un pari réussi au PSG qui en a surpris plus d'un, à commencer par Kylian Mbappé.

Ayant décidé d'en finir avec le bling-bling, le PSG s'est notamment séparé de Lionel Messi et Neymar l'été dernier. L'Argentin n'a pas été prolongé quand le Brésilien a lui été vendu pour 90M€ à Al-Hilal. Dans le même temps, le PSG a déboursé 50M€ pour recruter Bradley Barcola afin de remodeler l'attaque parisienne autour de Kylian Mbappé.

PSG - Zaïre-Emery : Le coup de gueule de Mbappé https://t.co/B63DS220kt pic.twitter.com/D6oS2Bkihi — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

« Bradley, c'est une belle surprise »

Kylian Mbappé est donc passé de Neymar-Lionel Messi à Bradley Barcola. Ce dernier a d'ailleurs brillé sous le maillot du PSG, à la surprise du néo-joueur du Real Madrid. En effet, pour Ouest France, Mbappé a confié : « Bradley, c'est une belle surprise. La vérité, c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire au PSG, à son arrivée l'été dernier ».

« Je ne pouvais pas me douter qu'un petit gamin de Lyon allait venir et faire son trou »