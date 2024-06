Révolution en équipe de France, Mbappé jubile

Benjamin Labrousse

Au sortir de la Coupe du monde 2022, plusieurs cadres de l’équipe de France ont pris leur retraite internationale. C’est le cas de l’ex-capitaine Hugo Lloris, qui a été remplacé par Mike Maignan dans les buts des Bleus. Le portier de l’AC Milan semble pleinement assumer son statut, au plus grand plaisir du nouveau capitaine Kylian Mbappé.

L’Euro 2024 approche à grands pas. Lundi, l’équipe de France fera son entrée en lice face à l’Autriche (21h). Comparé au mondial 2022, l’équipe de Didier Deschamps a été légèrement remaniée, notamment au poste de gardien de but. Après la retraite internationale d’Hugo Lloris, c’est Mike Maignan qui fera office d’ange gardien pour les Bleus en Allemagne. Auprès de Ouest-France , le capitaine Kylian Mbappé a été interrogé au cas par cas sur ses partenaires.

Mercato - Real Madrid : Un phénomène arrive avec Mbappé ! https://t.co/QbY8jE1Z3f pic.twitter.com/aDyRWfVKpY — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

« Je pense que ça lui a fait du bien »

Au moment d’évoquer celui de Mike Maignan, l’ex-attaquant du PSG a semblé très fier du gardien de l’AC Milan. « Miky ! Il a changé de statut. Le voilà numéro 1. Je pense que ça lui a fait du bien, après avoir appris avec Hugo (Lloris). Ce n’est jamais facile de succéder à une légende. La plus grosse des erreurs serait d’essayer de suivre ses pas » , a ainsi confié Mbappé.

« Avec Mike, c’est toujours carré »