Après son transfert, Mbappé veut «écrire l'histoire»

Thibault Morlain

Après avoir passé 7 ans sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a décidé de relever un nouveau défi. Le voilà désormais au Real Madrid. L'arrivée du joueur de 25 ans chez les Merengue a d'ailleurs été officialisée ces derniers jours. Maintenant, c'est l'esprit libéré que Mbappé peut disputer l'Euro en Allemagne avec l'équipe de France. Et pour cette compétition, le néo-Madrilène voit les choses en grand.

Alors que l'Euro débute ce vendredi 14 juin en Allemagne, il faudra attendre le 17 juin prochain pour assister à la première rencontre de l'équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps débuteront alors pour un duel face à l'Autriche. L'objectif est clair pour les Bleus : remporter l'Euro. Après l'échec en finale en 2016 et la désillusion en 2021, l'équipe de France veut enfin soulever ce trophée et peut compter pour cela pour un Kylian Mbappé plus motivé que jamais.



« Je veux bien sûr laisser mon empreinte sur le terrain lors de l’Euro »

Son transfert au Real Madrid désormais officialisé, Kylian Mbappé peut pleinement se concentrer sur l'Euro avec l'équipe de France. Le capitaine des Bleus a d'ailleurs clairement annoncé à la couleur avant le début de la compétition. Dans un entretien accordé à Bild , Mbappé a ainsi fait savoir : « C’est le premier Euro normal pour moi. En 2021, le tournoi s’est déroulé dans de nombreux pays, le sentiment était différent. C’est pourquoi j’ai hâte que ça commence. Je veux bien sûr laisser mon empreinte sur le terrain lors de l’Euro. Nous venons en Allemagne pour écrire l’histoire. C’est notre travail. Nous sommes prêts, nous avons faim de succès et nous savons ce que nous avons à faire. Nous pouvons faire quelque chose de bien pour notre pays si nous ramenons la coupe à la maison. Nous devrons maîtriser étape par étape. Nous devons d’abord réussir une bonne phase de groupe, ensuite, nous verrons ».

« Nous avons une équipe très forte »