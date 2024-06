Mbappé réagit à un buzz improbable !

Benjamin Labrousse

Le 29 mai dernier, les joueurs convoqués par Didier Deschamps afin de disputer l’Euro 2024 débarquait à Clairefontaine. Jules Koundé lui, a beaucoup fait parler de lui, notamment sur les réseaux sociaux, pour sa tenue osée à son arrivée au château. Ce jeudi, Kylian Mbappé a validé le style original de son coéquipier en équipe de France.

L’Euro 2024 démarrera lundi prochain face à l’Autriche pour l’équipe de France. Réunis à Clairefontaine le 29 mai dernier, les Bleus ont ensuite pris part à deux rencontres amicales afin de préparer au mieux leur compétition en Allemagne, avec une victoire face au Luxembourg (3-0), et un match nul face au Canada (0-0). Mais ce rassemblement pré-Euro aura également été marqué par la tenue portée par Jules Koundé lors de son arrivée à Clairefontaine. Vêtu de santiags et d’un jean assez large, assorti d’une chemise et d’une cravate, le défenseur du FC Barcelone a défrayé la chronique. Ce style mais aussi cette personnalité originale de Jules Koundé, Kylian Mbappé a tenu à la commenter.

« Jules! Personnalité atypique »

Interrogé par Ouest-France sur l’intégralité de ses coéquipiers avant l’Euro, le capitaine de l’équipe de France a abordé le cas de Jules Koundé. « Ah, Jules ! Personnalité atypique. Il est à la fois très connecté avec le monde qui l’entoure, tout en restant dans son monde. Il n’y a qu’à voir son style vestimentaire » , a ainsi révélé l’ex-attaquant du PSG.

« J’adore la personnalité affirmée qu’il dégage »