Vente OM : «Le club est vendu», l’Arabie Saoudite va débarquer à Marseille

L'OM serait à l'aube d'un changement majeur. Selon certaines sources, le club marseillais pourrait être vendu à des investisseurs saoudiens dans les prochains jours. L'information aurait été confirmée à Thibaud Vézirian, journaliste très actif sur ce dossier. Et ce n'est pas les turbulences au sein de la vie politique français qui devraient remettre en question cette opération.

« Non, le club n'est pas à vendre. Je suis totalement impliqué. À ce stade, la question d'une potentielle vente est ridicule » . Questionné en mai dernier sur une potentielle vente de l'OM, Frank McCourt a lâché une réponse claire dans les colonnes de La Provence . Malgré tout, certains journalistes comme Thibaud Vézirian affirme que le propriétaire du club marseillais ment délibérément.

« J’ai eu quatre ou cinq confirmations »

Selon ses informations, l'OM devrait bien passer sous pavillon saoudien très prochainement. « J’ai les certitudes et les garanties de ce qui va arriver, j’ai eu quatre ou cinq confirmations encore la semaine dernière. On me dit encore que le club est vendu, que les Saoudiens arrivent. On voit les imbrications avec le fait faut qu’ils sauvent le football français » a déclaré le journaliste sur Twitch. Et selon lui, la percée de l'extrême-droite en France ne devrait pas impacter ce dossier.

La vente relancée par les élections législatives ?