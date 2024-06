Vente OM : «On y arrive enfin», ça chauffe pour l’Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton sur la vente de l'OM pourrait prendre fin dans les prochaines semaines selon les informations dévoilées par Thibaud Vézirian. A en croire le journaliste, les repreneurs saoudiens pourraient officialiser l'opération avant la fin du mois de juin afin de mettre la lumière sur cette actualité et faire parler d'eux.

L'actualité sportive est monopolisée par l'Euro. La blessure de Kylian Mbappé et la dernière prestation de l'équipe de France occupe une place majeure. Pourtant, l'Arabie Saoudite voudrait profiter de cette actualité encore timide pour officialiser leur arrivée à l'OM. L'information a été dévoilée par le journaliste Thibaud Vézirian, qui continue à évoquer un départ de Frank McCourt dans les prochains jours.

« L'ampleur d’une annonce sera énorme »

« Médiatiquement, ce qui est intéressant, c'est une officialisation d’ici au 30 juin, après, on bascule dans le mois de juillet, les rédactions commencent à être en vacances, les gens sont moins concernés. En plus, actuellement on est dans le premier tour de l’Euro, les gens préfèrent savoir ce qu’il se passe à l’OM que le résultat de Roumanie-Ukraine. Jusqu’au 30 juin, l’ampleur d’une annonce sera énorme, car les médias seront dessus. Après cette date, on rentre dans les législatives en France, ça va être 100% là-dessus jusqu’au 14 juillet » a déclaré le journaliste lors d'un live organisé sur Twitch et dans des propos rapportés par Foot 01.

Mercato : Deal à 15M€ pour l’OM, un départ est annoncé à l’étranger https://t.co/LGIljLgPQ6 pic.twitter.com/3lO7pZfu0N — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Une annonce avant la fin du mois de juin ?