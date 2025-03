OM : Une légende répond pour la succession de Longoria !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuel entraîneur de l'équipe réserve à l'OM, Jean-Pierre Papin compte bien rester à sa place. L'ancien Ballon d'Or et légende de la cité phocéenne a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de découvrir d'autres fonctions au sein du club marseillais, surtout pas le poste de président actuellement occupé par Pablo Longoria.

Ces dernières semaines, les téléspectateurs ont pu apercevoir un Pablo Longoria sur les nerfs, portant des accusations graves sur l’arbitrage français. Le président de l’OM a payé cher son dérapage avec une suspension de quinze matches. Pour beaucoup, cette colère montre surtout un dirigeant espagnol essoré, qui a cédé à la pression inhérente à son rôle.

Longoria au bout du rouleau ?

Certains observateurs ont conseillé à Longoria de prendre du recul, mais aussi du repos. C’est dans ce contexte que Jean-Pierre Papin a été interrogé sur la possibilité qu’il épouse un rôle de dirigeant. La réponse de l’ancien joueur de l’OM a été franche.

Papin lâche une réponse ferme

« Non. C’est une question de compétences déjà, car il faut des choses plus administratives, et je ne suis pas comme ça. Je pense que je ne suis pas compétent pour être président » a déclaré l'actuel entraîneur de l'équipe réserve de l'OM lors d’une conférence à l’INSEEC et dans des propos rapportés par Girondins 4 Ever.