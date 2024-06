Mercato : Après le PSG, il prépare un retour aux sources

La rédaction

Le chapitre PSG de la carrière de Layvin Kurzawa est désormais terminé. Après neuf saisons passés chez les Champions de France, le latéral gauche a vu son contrat expirer en cette fin de saison. Arrivé chez les pensionnaires du Parc des Princes en 2015 en provenant de l’AS Monaco, le joueur de 31 ans a évoqué un retour dans son ancien club.

C’est un joueur dont certains avaient peut-être même oublié qu’il évoluait au PSG. Avec seulement huit petites minutes disputées cette saison toute compétition confondues, Layvin Kurzawa a passé ses dernières années parisiennes au placard. Parfois critiqué, puisque l’international français (13 sélections, 1 but) touchait un salaire confortable sans être convoqué aux matchs, le natif de Fréjus s’apprête à relever un nouveau challenge. Et un retour à l’AS Monaco n’est pas exclu.



«Monaco ? C'est vrai. Ce serait magnifique»

Dans une interview accordé à Média Carré , Layvin Kurzawa a été interrogé à propos de son futur. Et lorsqu’un retour à l’AS Monaco est évoqué, le désormais ancien parisien semble emballé : « C'est vrai. Ce serait magnifique. Il y a beaucoup de clubs français qui se sont approchés de moi, mais j'ai mis une croix sur la France. »

«En espérant que cela avance dans le bon sens»