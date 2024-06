Il quitte le PSG, les offres s'enchaînent sur le mercato

La rédaction

Neuf ans après son arrivée au PSG, Layvin Kurzawa a vu son aventure au Parc des Princes prendre fin cette saison. En fin de contrat, le latéral gauche ne s’est pas vu proposer de prolongation par le club de la capitale. Placardisé depuis plusieurs saisons, le joueur de 31 ans peut désormais s’orienter vers un nouveau challenge. Et les offres semblent nombreuses.

Layvin Kurzawa ne portera plus le maillot du PSG. Déjà mis de côté depuis plusieurs saisons, l’arrière gauche a vu son contrat avec les Champions de France expirer. Une nouvelle qui semble avoir été accueillie positivement par les supporters parisiens, qui ne supportaient plus de voir le joueur de 31 ans bénéficier d’un salaire conséquent en ne jouant aucun match. Prêt à relever un nouveau défi, l’ancien joueur de l’AS Monaco a livré quelques éléments sur son futur.



«J'ai discuté avec les deux clubs de Séville»

Dans une interview accordé au MédiaCarré , Layvin Kurzawa a parlé de son futur. Le natif de Fréjus explique bénéficier de plusieurs offres, notamment en Liga : « Aujourd'hui, je me retrouve avec l'intérêt de clubs auxquels je ne pensais même pas. J'ai des offres, des intérêts fermes et concrets. Un intérêt du Betis ? Oui c'est vrai et si j'ai pris le temps d'aller visiter les installations, c'est que c'est un projet qui me plaît. J'ai discuté avec les deux clubs de Séville, mais je n'ai pas visité les infrastructures du Séville FC. »

«Ce sont deux clubs qui m'attirent où je connais des joueurs»