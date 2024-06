PSG : Une «star mondiale» répond pour son avenir

Arnaud De Kanel

Fabian Ruiz réalise un début d'Euro sensationnel avec l'Espagne. Le milieu de terrain du PSG brille sous les ordres de Luis De La Fuente qui est persuadé qu'il a tout pour devenir une « star mondiale ». Ruiz fait la Une en Espagne et il a été questionné sur son avenir suite à ses belles prestations.

C'est la belle surprise de ce début d'Euro 2024 en Allemagne. Souvent critiqué au PSG, Fabian Ruiz fait taire les détracteurs avec sa sélection, l'Espagne. La Roja fait forte impression depuis le début de la compétition et Ruiz n'y est pas innocent. Son sélectionneur est sous le charme.

«Fabian Ruiz a pour moi toutes les qualités pour être une star mondiale»

« J’aime avant tout mettre en valeur mes joueurs et Fabian Ruiz a pour moi toutes les qualités pour être une star mondiale, il a le potentiel. On doit être heureux qu’il soit espagnol, j’aimerais qu’il ait cette reconnaissance. En Espagne, on pense souvent que les meilleurs sont étrangers, il ne faut pas oublier les nôtres », a déclaré Luis De La Fuente au sujet de Fabian Ruiz. La relation entre les deux hommes est parfaite comme l'a confirmé le joueur du PSG à La SER . « Il m'a fait confiance depuis les équipes de jeunes. Je lui en suis très reconnaissant. C'est un entraîneur qui exige beaucoup de vous, mais qui vous laisse beaucoup de liberté, ce qui vous permet de vous relâcher sur le terrain. Avant le match, il me dit de me laisser aller, d'être calme et de faire ce que je sais faire. » S'il continue sur cette lancée, Fabian Ruiz risque d'être courtisé. Il a donné un indice concernant son avenir.

«J'ai un contrat avec le PSG pour encore trois ans et j'y suis heureux»