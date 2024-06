Mercato : Il imite Mbappé pour son avenir au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement à l'Euro avec les Pays-Bas, Xavi Simons devra par la suite régler les questions autour de son avenir. Prêté durant la saison qui s'est écoulée par le PSG à Leipzig, le Néerlandais pourrait ne pas revenir tout de suite à Paris. Une décision est donc attendue de la part de Xavi Simons, qui pourrait notamment s'inspirer de... Kylian Mbappé.

Auteur d'une excellente saison avec le RB Leipzig, Xavi Simons voit son avenir faire les gros titres de la rubrique mercato. Où jouera le Néerlandais pour la saison à venir ? C'est le flou total. Appartenant au PSG, le milieu offensif de 21 ans pourrait à nouveau être cédé. Xavi Simons a notamment été annoncé de nouveau à Leipzig, mais aussi au FC Barcelone et au Bayern Munich.



EXCLU - Mercato - PSG : L’OL ne veut plus de Cherki https://t.co/sYXVr6aPvv pic.twitter.com/PhRNC9FMqe — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« Tout est carré, à la Mbappé »

Pleinement concentré sur l'Euro avec les Pays-Bas, Xavi Simons a remis à plus tard les discussions sur son avenir. Sa décision est tout de même très attendue. Que va-t-il décider pour la suite de sa carrière ? Concernant Xavi Simons, du côté du PSG, on a fait un parallèle avec un certain Kylian Mbappé. « Il a un plan de carrière. Tout est carré, à la Mbappé », a confié une source parisienne à Ouest France .

Où jouera Xavi Simons ?

Comme le10sport.com vous l'avait révélé, c'est en tout cas Xavi Simons qui aura le dernier mot concernant où il voudra jouer la saison prochaine. Si le Néerlandais souhaite intégrer l'effectif de Luis Enrique, une place l'attendra. En revanche, s'il veut partir de nouveau en prêt, le PSG ne le retiendra pas et Xavi Simons pourra choisi sa destination comme cela a pu être expliqué par certains médias.