Transferts : Le PSG lui offre un rôle surprenant

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lucas Hernandez blessé au genou pour encore plusieurs mois, le PSG voudrait assurer ses arrières pour le poste d'arrière gauche. Si Nuno Mendes est bien évidemment, le club de la capitale envisagerait le transfert d'un nouveau joueur à cette position. Ainsi, le PSG aurait proposé un rôle inattendu à un joueur de Ligue 2. Explications.

Le poste de latéral gauche semble bien pauvre actuellement au PSG. Lucas Hernandez est blessé, Layvin Kurzawa a annoncé son départ, il ne reste donc plus que Nuno Mendes, Juan Bernat, de retour d'un prêt au Benfica, ou bien le jeune Yoram Zague, lui le droitier que Luis Enrique a utilisé à gauche en fin de saison. En l'état actuel, le poste d'arrière gauche semble donc être un point faible et le PSG l'aurait bien compris...



EXCLU - Mercato - PSG : L’OL ne veut plus de Cherki https://t.co/sYXVr6aPvv pic.twitter.com/PhRNC9FMqe — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG veut Udol...

Parmi les recrues attendues au PSG cet été, on pourrait donc assister à l'arrivée d'un latéral gauche. Reste à savoir lequel. Le club de la capitale pourrait notamment trouver son bonheur en Ligue 2. Alors que Metz vient de descendre, Moselle TV a révélé que le PSG avait fait une offre à Matthieu Udol, 28 ans et sous contrat jusqu'en 2027.

... comme numéro 3 !