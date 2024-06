Mercato : 250M€, 55M€... Les salaires XXL proposés par le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, la succession de Kylian Mbappé n'est toujours pas réglé. Si le Français s'est donc engagé avec le Real Madrid, l'identité de celui qui viendra le remplacer au sein de l'effectif de Luis Enrique n'est toujours pas connue. Luis Campos et ses équipes s'activent néanmoins en coulisses pour trouver l'heureux élu et du côté du PSG, on n'hésiterait pas à sortir le chéquier pour rafler la mise.

Après 7 ans sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a décidé de relever un nouveau défi. Arrivé au terme de son contrat, il s'est alors engagé avec le Real Madrid. Pour le club de la capitale, c'est à la fois un coup dur économique, puisque Mbappé est parti libre, mais aussi sportif. En effet, remplacer le capitaine de l'équipe de France sera une mission difficile. Mais le PSG ne manque visiblement pas d'idées, mais aussi d'argent...



250M€ pour Vinicius Jr

En ce qui concerne la succession de Kylian Mbappé, quoi de mieux que de se venger directement du Real Madrid ? En ce sens, le PSG penserait notamment à recruter Vinicius Jr. « Le PSG regarde Vinicius », avait annoncé Mohamed Bouhafsi. De son côté, Daniel Riolo avait lui expliqué : « Il y a des approches du PSG. Ils se disent "vous nous avez pris Mbappé, on va prendre Vinicius. Il gagne combien ? Bah on va donner deux fois plus" ». Le PSG serait donc prêt à faire une grosse offre à Vinicius Jr, ce qu'a confirmé OK Diario . En effet, le média ibérique a fait savoir que le club de la capitale proposait 50M€/an et un contrat de 5 ans au numéro 7 du Real Madrid. Pas suffisant toutefois pour faire pencher la balance côté parisien. En effet, Vinicius Jr n'aurait pas écouté l'offre du PSG, n'ayant aucune intention de faire ses valises et ce peu importe l'argent qui lui est proposé.

55M€ pour Kvaratskhelia