Mercato : Le PSG lui propose un deal à 250M€ !

Kylian Mbappé parti au Real Madrid, le PSG envisagerait de se venger. Pour cela, le club de la capitale s'intéresserait ainsi à Vinicius Jr. Oeil pour oeil, dent pour dent ? Le PSG chipera-t-il le Brésilien aux Merengue ? Pour arriver à leurs fins, les Parisiens seraient visiblement prêts à mettre des moyens colossaux sur la table.

Aujourd'hui au Real Madrid, Vinicius Jr plait depuis un moment maintenant au PSG. Et voilà que le club de la capitale n'aurait pas lâché l'affaire. En effet, récemment , Mohamed Bouhafsi annonçait : « Le PSG regarde Vinicius ». Par la suite, Daniel Riolo avait également ajouté sur Vinicius Jr : « Il y a des approches du PSG. Ils se disent "vous nous avez pris Mbappé, on va prendre Vinicius. Il gagne combien ? Bah on va donner deux fois plus" ».

50M€ de salaire par an pour Vinicius Jr

Comme annoncé par Daniel Riolo, le PSG serait prêt à proposer du très lourd pour convaincre Vinicius Jr de quitter le Real Madrid. Ok Diario a d'ailleurs dévoilé l'offre parisienne. Pour le Brésilien, il serait ainsi question d'un contrat de 5 ans avec un salaire annuel net de 50M€. Soit un deal global à 250M€ pour Vinicius Jr au PSG.

Des avantages à la Neymar et Mbappé au PSG

Mais ce n'est pas tout. En effet, comme expliqué par le média ibérique, différents bonus pourraient venir garnir les émoluments de Vinicius Jr. De plus, le PSG laisserait 100%€ de ses droits à l'image à Vinicius Jr, comme ça a été le cas avec Neymar et Kylian Mbappé.