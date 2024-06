Mercato - OM : Les deux premières victimes de De Zerbi sont connues

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'arrivée de Roberto De Zerbi à l'OM devrait s'accompagner d'une revue d'effectif. Plusieurs joueurs seraient poussés vers la sortie, dont les expérimentés Jonathan Clauss et Samuel Gigot. Les défenseurs ne rentrent pas dans les plans du technicien. En coulisses, la direction marseillaise s'active pour les remplacer avant la fin du mercato estival.

L'OM devrait se montrer actif, dans le sens des arrivées. Mais avant de recruter, le club marseillais va devoir vendre. Plusieurs joueurs, qui disposent d'une jolie côte, devrait être libérés dans les prochains jours.

Gigot et Clauss sur le départ

Selon La Provence , aucun joueur n'est intouchable. Et les premières victimes de Roberto De Zerbi, le prochain coach de l'OM, sont annoncées. Jonathan Clauss et Samuel Gigot sont invités à trouver une porte de sortie. « Si tout le monde y trouve son compte, que l'OM soit content, que moi je sois content, alors on se séparera » avait confié Clauss, disposé à mettre fin à son aventure si les conditions sont réunies.

Mercato : Deux gros transferts bouclés par l’OM ? https://t.co/C8xOWEvyS1 pic.twitter.com/64VL1Bm7J1 — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

L'OM s'active pour les remplacer

En coulisses, l'OM s'active pour les remplacer. Le club marseillais serait proche d'un accord avec Lilian Brassier (Brest) pour remplacer Gigot. Quant à la succession de Clauss, le nom de Lorenz Assignon (Rennes) est évoqué.