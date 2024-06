Mercato - OM : Une offre de 5M€ est partie pour cet attaquant

Alexis Brunet

L’OM compte se renforcer considérablement cet été. Pour ce qui est de son attaque, le club phocéen pense notamment au joueur de Farense, Bachir Belloumi. Mais Marseille doit faire attention sur ce dossier, puisque l’Algérien a plusieurs autres prétendants. Anderlecht aurait d’ailleurs déjà proposé 5M€ à la formation portugaise pour s’attacher les services du joueur de 22 ans.

L’été dernier, Pablo Longoria avait recruté beaucoup de joueurs offensifs pour densifier l’attaque de l’OM. Un an plus tard, beaucoup de ces transferts se sont révélés être des échecs. Le cas le plus représentatif de cela est Joaquin Correa. Ce dernier était arrivé sous la forme d’un prêt en provenance de l’Inter Milan, mais il n’a pas réussi à se montrer décisif de la saison avec le club phocéen. En 19 rencontres toutes compétitions confondues, il n’a pas marqué le moindre but ni signé une seule passe décisive.

Ndiaye et Sarr n’ont pas brillé

Au-delà de Joaquin Correa, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr n’ont également pas brillé pour leur première saison sous les couleurs de l’OM. Il est même possible que les deux Sénégalais aillent déjà voir ailleurs, en cas de belle offre. Le seul à avoir surnagé en attaque à Marseille se nomme Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a été l’auteur de 30 buts et 11 passes décisives en 51 rencontres toutes compétitions confondues. Mais là encore, l’ancien joueur du FC Barcelone pourrait changer d’air cet été, lui qui est notamment pisté par l’Arabie saoudite.

Anderlecht a proposé 5M€ pour Belloumi