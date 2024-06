Mercato : Le PSG est fixé pour le transfert de ce crack

Alexis Brunet

Cette saison, Leny Yoro a impressionné tous les observateurs et il s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Les performances du Lillois ont attiré le regard de nombreux courtisans, à commencer par le Real Madrid, qui a réussi à obtenir un accord avec le joueur. Le PSG est au courant de cela et il va tenter de faire capoter l’opération.

Le PSG a brillé sur la scène nationale cette saison, ce qui lui a permis de placer sept représentants dans l’équipe type de la Ligue 1. On retrouve notamment Gianluigi Donnarumma dans les buts, Achraf Hakimi et Marquinhos en défense centrale, Vitinha et Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain et Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en attaque. Cela ne laisse donc pas beaucoup de places aux joueurs des autres équipes, mais certains ont tout de même réussi à se démarquer.

Le PSG est très intéressé par Leny Yoro

En défense centrale, les observateurs ont décidé de placer Leny Yoro aux côtés de Marquinhos. Il faut dire que le Lillois a impressionné pour sa première véritable saison en Ligue 1, malgré le fait qu’il n’a que 18 ans. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Français et le Brésilien pourraient d’ailleurs être véritablement associés ensemble du côté de Paris. En effet, le club de la capitale a coché le nom du joueur du LOSC pour se renforcer en défense centrale. Après n’avoir pas réussi à l’attirer l’hiver dernier, Luis Campos semble bien déterminé à y arriver cet été.

Le PSG sait que Yoro veut rejoindre le Real Madrid