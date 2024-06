Mercato - OM : Une signature a choqué tout le monde à Marseille

Arnaud De Kanel

L'OM tient son nouvel entraineur. Sauf retournement de situation, Roberto De Zerbi sera intronisé dans les prochaines heures. Une signature énorme pour le club phocéen qui va donc enrôler l'un des entraineurs les plus en vogue sur le marché. Ce recrutement et vu d'un bon œil à Marseille et pas grand monde s'y attendait.

Après des semaines de déception suite aux issues négatives des dossiers Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, l'OM va se rattraper de fort belle manière en recrutant Roberto De Zerbi. L'entraineur italien s'est bâti une réputation plus que solide à Brighton où tous les managers de Premier League, à l'image de Pep Guardiola, ont clamé leur admiration pour lui. C'est donc une signature XXL pour l'OM qui a eu les préférences de De Zerbi, lui qui a refusé Manchester United et le Bayern Munich.



Marseille valide De Zerbi

A Marseille, la signature de Roberto De Zerbi a évidemment beaucoup fait parler. Les supporters de l'OM se sont enflammés sur les réseaux sociaux à propos de leur futur entraineur. Ce dernier plait énormément à André-Pierre Gignac. « De Zerbi dans la sortie du ballon c’est exceptionnel, c’est du Guardiola. Ça sort le ballon avec les deux centraux dans les six mètres, ça écarte sur les latéraux, ça trouve le 6 qui vient en appui, ça touche le 8 puis le 10, et après ça joue sur les côtés. Ça va à 2000 à l’heure. Après, il faut le temps de le laisser s’installer, c’est toujours pareil nous à Marseille on n’a pas le temps, mais il faut laisser s’installer pour devenir une machine de guerre », a déclaré l'ancien attaquant de l'OM sur X .

«Des intentions de jeu à la Bielsa»