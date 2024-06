Mercato : De Zerbia choisi l’OM, il raconte pourquoi

Jean de Teyssière

Il n'a pas encore signé à l'OM mais c'est tout comme pour les supporters phocéens ! Après une saison marquée par la succession de quatre entraîneurs, les dirigeants marseillais tablent sur de la stabilité et Roberto De Zerbi devrait débarquer dans la cité phocéenne. Un choix qui interroge, lui qui avait par exemple Manchester United ou le Bayern Munich comme choix pour la suite de sa carrière. Mais la ferveur marseillaise a eu raison de son choix.

Cette saison, l'OM a terminé à la huitième place de Ligue 1 et ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Les dirigeants marseillais doivent quasiment rebâtir un projet de zéro et auraient trouvé leur futur entraîneur, en la personne de Roberto De Zerbi.

«L'atmosphère qui règne à Marseille a dû compter dans son choix»

Mehdi Bourabia connaît bien Roberto De Zerbi. Il a évolué sous ses ordres à Sassuolo et dans les colonnes de La Provence , il explique pourquoi son ancien entraîneur a choisi l'OM plutôt qu'un autre grand club européen : « Si je suis surpris de le voir aller à l'OM ? Oui et non. C'est un choix qui lui ressemble, parce qu'il ne raisonne pas toujours comme les autres. J'imagine que le projet proposé par les dirigeants marseillais l'a séduit. Mais je trouve que ça colle surtout sur le plan de la ferveur. L'atmosphère qui règne à Marseille a dû compter dans son choix. Il était en recherche de ça, après être passé à Sassuolo et Brighton, où l'environnement est plutôt calme. »

«L'OM, même s'il est Italien, ça lui parle forcément, ça représente quelque chose de fort»