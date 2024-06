Mercato : L'OM tente un gros transfert en Angleterre

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'arrivée de Roberto De Zerbi est désormais imminente à l'OM, Pablo Longoria accélère sur le mercato pour renforcer l'effectif qui sera à la disposition du technicien italien. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées, à commencer pas celle menant à Ismaël Koné, milieu de terrain de Watford qui suscite l'intérêt de plusieurs club sur le marché.

L'attente ne devrait plus être très longue concernant la signature de Roberto De Zerbi qui est désormais imminente à l'OM. Cela permet donc à Pablo Longoria et Medhi Benatia d'accélérer sur le mercato afin d'offrir au technicien italien un effectif renforcé. Et alors que Lilian Brassier devrait être la première recrue estivale, d'autres pistes sont activées.

Ismaël Koné dans le viseur de l'OM ?

En effet, selon les informations de Matteo Moretto, journaliste de Relevo , l'OM s'intéresserait notamment à Ismaël Koné, milieu de terrain de Watford en Championship. L'international canadien (19 sélections), recruté pour 8M€ en janvier 2023, sort d'une saison pleine avec 47 apparitions toutes compétitions confondues avec à la clé 4 buts et 3 passes décisives.

Une concurrence déjà très importante

Cependant, l'OM n'est pas seul sur ce dossier puisque le journaliste espagnol ajoute que l'AS Roma et West Ham sont également intéressés par Ismaël Koné dont le contrat à Watford court jusqu'en 2027. Reste désormais à savoir qui aura le dernier mot.