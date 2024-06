Mercato : L’OM vise un gros coup, un problème déjà révélé ?

Arnaud De Kanel

Les pistes s'enchainent pour l'OM ! Alors que la nomination de Roberto De Zerbi est proche, de nombreux noms sont sortis dans la presse cette semaine quant aux potentiels transferts qui pourraient voir le jour. Ce samedi, c'est la piste Mohamed Amine Amoura qui a refait surface. Un gros coup qui s'annonce particulièrement onéreux.

Alors que l'été s'annonçait relativement calme du côté de l'OM en raison de l'absence de Coupe d'Europe, il n'en sera rien. Comme à son habitude, Pablo Longoria prépare une refonte importante de l'effectif. Cela va provoquer des départs mais également des arrivées, notamment dans le secteur offensif où l'OM serait intéressé par Mohamed Amine Amoura.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

L'OM sur Amoura ?

C'est une information révélée par La Minute OM ce samedi sur X : Mohamed Amine Amoura serait dans les petits papiers de la direction de l'OM en vue d'un transfert cet été. Etincelant avec l'Union Saint-Gilloise, l'attaquant algérien ne manquera pas de courtisans.

Un prix «élevé» pour Amoura