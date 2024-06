Le PSG prépare une grosse surprise pour remplacer Mbappé ?

Arnaud De Kanel

Après sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé a décidé d'aller voir ailleurs et de réaliser son rêve de gosse en rejoignant le Real Madrid. Le club de la capitale lui cherche donc un remplaçant et multiplie les pistes ces dernières semaines. Or, aucune d'entre-elles n'a été concrétisée et cela ouvre la porte à une surprise.

Le 10 mai dernier, Kylian Mbappé mettait fin au feuilleton en annonçant son départ du PSG. « Je voulais vous annoncer à tous que c'est ma dernière année au PSG, je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. C'est beaucoup d'émotion, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde », avait confié le capitaine des Bleus dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Mais alors, qui aura la lourde tâche de le remplacer au PSG ?



Le PSG en échec sur le mercato

Le club de la capitale devra s'aligner sur les demandes de Luis Enrique. Selon TEAMtalk , l'entraineur du PSG souhaiterait recruter en priorité un ailier et non un avant-centre. Les Parisiens montrent un intérêt assez fort pour Khvicha Kvaratskhelia depuis plusieurs semaines mais les négociations avec le Napoli sont compliquées. Le président du club italien reste inflexible sur sa position et le PSG n'est donc pas plus avancé. Michael Olise était également suivi de près mais il est sur le point de s'engager avec le Bayern Munich. Mohamed Bouhafsi a de son côté évoqué un intérêt pour Vinicius Jr mais la probabilité de le voir quitter le Real Madrid est quasi nulle.

Un transfert surprise ?

Face à ces nombreux échecs, on peut donc imaginer que le PSG se tournera vers d'autres profils qui n'ont pas encore filtré dans la presse. Cela serait vraiment une grosse surprise car après deux semaines de mercato, le club de la capitale devrait déjà être avancé sur le dossier prioritaire de son mercato, à savoir la quête d'un successeur à Kylian Mbappé. Affaire à suivre...