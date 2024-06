Real Madrid : Énorme soulagement pour Mbappé !

La rédaction

Pour leur entrée en lice dans cet Euro 2024, les Bleus se sont imposés sur la plus petite des marges face à l’Autriche. Si le résultat était positif, les joueurs de Didier Deschamps ont vu leur attaquant star et capitaine, Kylian Mbappé, sortir sur blessure suite à une fracture du nez. Les tricolores sont les premiers concernés par la situation, bien que le Real Madrid suive attentivement l’évolution de l’état physique du Bondynois. Mais dans la capitale espagnole, on ne serait pas inquiet.

Lundi dernier, les Bleus parvenaient à prendre les trois points en s’imposant face à l’Autriche. Après un choc avec Kevin Danso, Kylian Mbappé était contraint de céder sa place, voyant son visage et son maillot ensanglantés, puisqu’il était victime d’une fracture du nez. Alors que le Bondynois a vu son arrivée au Real Madrid être officialisée le 3 juin dernier, les Merengue sont évidemment préoccupés par l’état de forme de l’attaquant de 25 ans. L’heure ne serait en tout cas pas à l’inquiétude.

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le Real Madrid voudrait que Mbappé se fasse opérer maintenant

Si son nez semble rétablit et qu’il devrait porter un masquer pour la suite de l’Euro, Kylian Mbappé devrait inévitablement passer par la case opération, explique Marca . Mais une intervention chirurgicale éloignerait le Bondynois des terrains durant un certain moment, ce qui ne fait évidemment pas les affaires des Champions du Monde 2018… et du Real Madrid. Les Merengue jouent la Supercoupe d’Europe le 14 aout prochain et espère pouvoir compter sur l’ancien monégasque. Une opération après l’Euro pourrait rendre sa participation incertaine.

Pas d’inquiétude à Madrid