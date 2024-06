De Zerbi - OM : Il promet du lourd !

Jean de Teyssière

Roberto De Zerbi n'a pas encore signé à l'OM mais son officialisation est imminente ! Les supporters marseillais attendent avec impatience de voir leur équipe évoluer sous les ordres d'un entraîneur convoité par de grosses écuries européennes depuis l'annonce de son départ de Brighton. Le jeu marseillais devrait changer du tout au tout et l'absence de Coupe d'Europe est finalement une bonne nouvelle.

Le championnat de France de football devrait faire la connaissance d'une personnalité forte du football. Roberto De Zerbi est attendu à l'OM et sa façon de faire jouer ses équipes, tout comme sa poigne et sa personnalité spéciale vont faire de lui un personnage bien suivi par la Ligue 1.

«Dès le début, vous allez noter un changement drastique dans le jeu de l'OM»

Mehdi Bourabia connaît bien Roberto De Zerbi. Il a été sous ses ordres à Sassuolo et raconte dans les colonnes de La Provence la personnalité de l'entraîneur italien : « Quand il arrive à Sassuolo en 2018, on part d'une feuille blanche pour mener le nouveau projet du club. J'étais arrivé en même temps que lui, au début de l'été. On a énormément travaillé pendant la trêve. Dès les premières semaines, tu remarquais quelque chose de différent sur le terrain. Sa pensée est claire, tu vois vite où il veut en venir. Après, c'est tellement élaboré, exigeant... Pour que ce soit parfait, ça va prendre un peu plus de temps. Mais dès le début, vous allez noter un changement drastique dans le jeu de l'OM . »

«On pouvait jouer les yeux fermés»