OM : De Zerbi arrive, ça va partir en clash ?

Jean de Teyssière

Les trois dernières saisons marseillaises ont été marquées par une accumulation d'entraîneurs. A l'aube de la nouvelle saison, sans Coupe d'Europe, les dirigeants de l'OM veulent cette fois-ci de la stabilité. Roberto De Zerbi pourrait donc poser ses bagages à La Commanderie dans les prochains jours, mais la personnalité de l'Italien pourrait créer de sérieuses tensions dans le vestiaire...

Roberto De Zerbi devrait être le nouvel entraîneur de l'OM. L'officialisation tarde un peu mais tout serait en ordre pour voir l'Italien prendre les rênes de l'OM la saison prochaine. Un profil qui peut coller à la mentalité marseillaise, même si des réserves peuvent déjà être émises.

«Apparemment, il a mis un peu d'eau dans son vin en Angleterre»

A Sassuolo, Mehdi Bourabia a été entraîné par Roberto De Zerbi. Il connaît donc bien l'entraîneur italien et révèle dans les colonnes de La Provence la façon dont il manage son groupe : « Quand je pense à lui, je me rappelle quelqu'un de très ouvert, toujours dans la communication, qui ne laisse jamais tomber son groupe même s'il le manage parfois avec une certaine poigne. C'est un homme entier, qui a une connaissance et une culture impressionnantes. Ça force le respect et ça tire tout le monde derrière lui. En plus, c'est quelqu'un qui fait très bien jouer ses équipes. Quelqu'un d'assez spécial, très, très exigeant dans le travail. Ça peut provoquer quelques frictions, tendre certains joueurs, mais c'est pour le bien de tous. Apparemment, il a mis un peu d'eau dans son vin en Angleterre, il serait moins impulsif dans l'intimité du vestiaire, aux entraînements. Mais à Sassuolo, il ne te lâchait pas d'une semelle pour tirer le meilleur de toi. La chose qui n'a pas do changer, par contre, c'est sa passion. »

«Avec plusieurs joueurs, c'est parti loin... »