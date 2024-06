OM : «C’est fini», une révolution est annoncée avec l’Arabie Saoudite

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’OM devrait dégraisser de façon importante son effectif notamment afin d’alléger sa masse salariale. Pour y parvenir, les Marseillais pourraient bien s’appuyer sur le championnat saoudien où plusieurs clubs s’intéressent notamment à Jordan Veretout et Pierre-Emerick Aubameyang. Deux des plus gros salaires du vestiaire.

Encore une fois, le mercato estival s’annonce brulant du côté de l’OM, qui a enfin trouvé son entraîneur à savoir Roberto De Zerbi. Et les mouvements ont déjà commencé avec le transfert définitif de Vitinha au Genoa pour 20M€ environ. Mais ce n’est probablement pas terminé puisque Benjamin Courmes explique que Pablo Longoria souhaite se séparer des gros salaires. Et pour cela, l’OM peut compter sur l’Arabie Saoudite.



Veretout, Aubameyang… les gros salaires de l’OM vers l’Arabie Saoudite ?

« Un départ de Veretout, c’est clair que vu son niveau de salaire, si t’as une offre il faut qu’il parte, je pense. Son niveau de performance il est pas en adéquation avec son niveau de salaire. Et son niveau de salaire n’est d’ailleurs plus en adéquation avec la Ligue 1 en général », assure-t-il auprès de Football Club de Marseille , avant d’ajouter que de manière globale, c’était terminé pour les très gros salaire à l’OM.

«Les salaires à 500 000 euros par mois, c’est de la préhistoire ça n’existe plus»