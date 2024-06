Mercato - OM : Le prochain départ à Marseille déjà acté ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi, l’OM a donc officialisé le transfert de Vitinha. Prêté en janvier dernier au Genoa, le Portugais appartient désormais au club italien qui l’a acheté. Recrue la plus chère de l’histoire à Marseille, Vitinha n’aura donc fait qu’un bref passage sur la Canebière. Un scénario qui se répète de plus en plus et voilà que cela ne serait pas terminé à l’OM. Explications.

En janvier 2023, l’OM n’avait pas hésité à lâcher 32M€ pour recruter Vitinha. Le club phocéen pensait enfin avoir trouvé son grand attaquant, mais ça s’est avéré être un flop. Un échec très onéreux puisque l’ancien de Braga est devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Et après seulement un an à Marseille, Vitinha a été exfiltré, étant prêté au Genoa en janvier dernier. Un club où il vient d’être transféré définitivement.

Après Vitinha, Ndiaye ?

Vitinha ne sera donc resté qu’un an à l’OM. Un bref passage à Marseille qui rappelle ceux de Gerson, Luis Suarez, Renan Lodi ou encore Ruslan Malinovskyi. Et voilà qu’on pourrait prochainement ajouter à cette liste Iliman Ndiaye. Recruté l’été dernier par l’OM, le Sénégalais pourrait déjà s’en aller comme l’explique L’Equipe . L’avenir de Ndiaye pourrait notamment passer par Everton.

Des recrues qui ne font pas long feu à l’OM

Outre Iliman Ndiaye, l’été dernier, l’OM avait également recruté Ismaïla Sarr et Geoffrey Kondogbia. Deux joueurs qui pourraient aussi connaitre un rapide passage par Marseille. Alors que l’OM doit vendre en ce mercato estival, les possibles départs de l’ailier et du milieu de terrain ont été évoqués. A suivre…