Mercato : Les deux premières signatures à l’OM sont confirmées

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison décevante en termes de résultats, l'OM s'est lancé dans les grands travaux pour tenter de retrouver les sommets de la Ligue 1. Ces derniers jours, un nouvel entraîneur est donc très attendu et il s'agit de Roberto de Zerbi. Le technicien italien met beaucoup de temps à arriver mais il faut tout simplement valider les derniers détails. Il n'y a pas de doute quant à sa venue, tout comme pour le premier transfert : Lilian Brassier.

Le mercato estival a commencé depuis presque deux semaines et l'OM a voulu trouver très vite un nouvel entraîneur après des mois compliqués. Roberto de Zerbi est donc la cible du club et les dirigeants espèrent bien miser sur quelqu'un qui va tenir plus longtemps que les derniers. Et d'ailleurs, l'Italien connait également son premier renfort : Lilian Brassier.

De Zerbi arrive

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, il n'y a pas de problèmes entre l'OM et Roberto de Zerbi. Les avocats des deux parties doivent encore négocier les derniers détails mais il n'y a aucun doute sur le fait que l'entraîneur italien va débarquer officiellement dans les prochains jours. Sa nomination ne devrait plus tarder.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Première recrue confirmée

Le premier joueur qui devrait débarquer à l'OM après Roberto de Zerbi devrait donc être Lilian Brassier, cible du mercato ces derniers jours. Le défenseur du Stade brestois 29 pourrait partir pour un montant entre 12 et 15M€. Les grandes manœuvres sont donc lancées à Marseille.