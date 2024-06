Mercato : Il refuse des grosses offres pour l’OM !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il arrive à un an de la fin de son contrat avec le Stade Brestois, Lilian Brassier serait de plus en plus proche de l’OM. Le club marseillais aurait déjà un accord avec le joueur, portant sur un contrat de cinq ans. Très courtisé, le défenseur âgé de 24 ans aurait refusé des offres provenant de formations évoluant en Ligue des champions pour Marseille.

En attendant que sa nomination soit officielle, Roberto De Zerbi tient peut-être déjà sa première recrue. En effet, l’OM serait proche de s’attacher les services de Lilian Brassier en provenance du Stade Brestois. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le joueur aurait un bon de sortie cet été.

Accord entre l’OM et Brassier

Comme indiqué par Foot Mercato et L’Équipe , l’OM et Lilian Brasser se seraient déjà mis d’accord autour d’un contrat de cinq ans. Les dirigeants marseillais doivent maintenant s’entendre avec Brest, qui réclamerait une somme comprise entre 12 et 15M€ pour s’en séparer.

Brassier a refusé des clubs de Ligue des champions pour l’OM

Le journaliste Fabrizio Romano confirme que Lilian Brassier se rapprocherait sérieusement de l’OM. Un dossier sur lequel Pablo Longoria et Medhi Benatia travailleraient depuis le mois d’avril. Le défenseur de Brest aurait reçu plusieurs propositions intéressantes, notamment trois en provenance de clubs évoluant en Ligue des champions, qu’il aurait repoussé pour rejoindre l’OM.