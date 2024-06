Mercato - OM : Un transfert à 10M€ est confirmé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025, Lilian Brassier dispose d'un bon de sortie pour quitter Brest. Alerté par la situation du défenseur de 24 ans, l'OM aurait obtenu son accord. Le joueur étant prêt à signer un contrat de cinq saisons. Et pour finaliser le transfert de Lilian Brassier, Pablo Longoria va devoir lâcher environ 10M€.

Auteur d'une très bonne saison 2023-2024, Lilian Brassier serait sur le point de quitter Brest. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, le défenseur de 24 ans serait déjà assuré de changer de club cet été. Ce qui devrait profiter à l'OM de Pablo Longoria.

Brassier a donné son accord à l'OM

Selon les informations de Foot Mercato , Lilian Brassier aurait repoussé l'offre de Bournemouth pour choisir celle de l'OM. Et pourtant, la proposition marseillaise serait bien moins importante que celle des Anglais. Comme l'a indiqué le média français, Lilian Brassier serait emballé par l'idée de jouer à l'OM sous la houlette de Roberto De Zerbi. Par conséquent, Pablo Longoria n'aurait plus qu'à s'entendre avec la direction de Brest. Réclamant 12-15M€, le club breton pourrait se montrer plus raisonnable pour la vente de Lilian Brassier, et ce, parce que le joueur veut signer à l'OM. Autant d'indiscrétions confirmées par L'Equipe .

Brest est prêt à lâcher Brassier pour 10M€