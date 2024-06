OM - De Zerbi : Cet entraîneur qui le fait fantasmer

La rédaction

Après Jean-Louis Gasset, l’OM va voir Roberto De Zerbi s’asseoir sur son banc de touche pour la saison. A la recherche d’un nouvel entraîneur, le club phocéen va accueillir l’Italien, qui arrive en provenance de Brighton. Réputé pour ses idées de jeu, De Zerbi devrait faire bien jouer l’OM. A l’instar des équipes de Pep Guardiola.

Malgré l’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine, l’OM reste un club très attrayant. En ce sens, le club phocéen va frapper fort avec l’arrivée de Roberto De Zerbi comme nouvel entraîneur. Après Sassuolo ou encore Brighton, l’Italien va prendre les commandes de l’OM. Et en faire une équipe similaire à celle de Pep Guardiola ?

« C’est un disciple de Pep »

Ayant joué sous les ordres de Roberto De Zerbi à Sassuolo, Grégoire Defrel a raconté à quel point l’Italien était animé par les idées de jeu de Pep Guardiola. « Il nous lançait souvent : "J'espère que vous avez vu le match de City." C'est un disciple de Pep, il voulait qu'on observe ses sorties de balle et nous conseillait de regarder les grands matches en général. De Zerbi ne voulait pas qu'on dégage le ballon, lui, c'est vraiment le jeu au sol. Il disait qu'il bandait quand une action partait du gardien et qu'elle arrivait proprement dans la surface adverse après cinquante passes. Pour lui, c'était un orgasme », a expliqué l’attaquant français.

Gagner avec la manière !