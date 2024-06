«Il voulait devenir facteur», l’étonnante carrière envisagée par un joueur de l’OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à l'OM depuis 2022 où il a plutôt convaincu, Jonathan Clauss est l'exemple parfait du joueur qui a percé sur le tard. En effet, alors qu'il était plutôt sous les radars au début de sa carrière, il s'est révélé comme un grand défenseur lors de son passage au RC Lens entre 2020 et 2022. Sa carrière prend alors une tournure incroyable puisqu'il fait ses débuts en équipe de France à l'approche de ses 30 ans. Quelques années auparavant, il aurait pu faire complètement autre chose...

Jonathan Clauss a un parcours très atypique dans le milieu du football. Le Français, actuellement défenseur à l'OM, a enchaîné les grands pas en avant ces dernières années. Présent dans le groupe France pour l'Euro 2024, il aurait pu avoir une carrière totalement différente avant sa grande percée.

Un véritable coup du sort

Passé par l'Arminia Bielefeld dans sa carrière, Jonathan Clauss a atterri là après un coup du sort comme l'explique Samir Arabi, l'ancien directeur sportif du club allemand pour L'Equipe . « Je l'avais vu jouer à Quevilly, en L2, alors qu'ils allaient être relégués. C'est facile à dire maintenant, mais je vous assure qu'à mon retour j'ai dit à mes scouts qu'il était spécial, très spécial. Le problème, c'est qu'on avait déjà recruté un latéral suisse, Cédric Brunner, et on n'avait pas de place pour Jonathan, qui allait donc signer en Biélorussie. Mais il a eu un double coup de chance : notre titulaire s'est blessé et le coach qui voulait le faire venir en Biélorussie a été viré. On était restés en contact et, quand j'ai rappelé son agent, il m'a dit que Jonathan voulait arrêter et devenir facteur » confie-t-il.

Retour en Allemagne

La carrière de Jonathan Clauss aurait pu prendre une tournure très différente s'il n'avait pas eu la chance d'être accueilli en Allemagne à l'Arminia Bielefeld. C'est là-bas que le RC Lens l'a repéré pour ensuite gravir les échelons. L'arrière droit est de retour en Allemagne en ce moment pour une tâche bien différente : disputer l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Les Bleus seront attendus face à l'Autriche lundi.