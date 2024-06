Un champion du monde lâche un message mystérieux à l'OM

Jean de Teyssière

Retraité des terrains de football depuis l'été 2023, Adil Rami n'en est pas moins présent dans le paysage médiatique. Consultant pour Prime Vidéo, l'ancien joueur de l'OM donne souvent son avis sur son ancien club. Mais ce mercredi, il a eu trois mots étranges pour qualifier son aventure marseillaise entre 2017 et 2019...

En 2017, l'OM réalise un gros coup en signant le défenseur central Adil Rami. Sa première saison est très bonne et lui rouvre les portes de l'équipe de France, avec qui il remporte la Coupe du monde en 2018. La saison qui suit sera beaucoup moins remplie de succès puisqu'il sera licencié pour faute grave, coupable d'avoir séché un entraînement pour enregistrer l'émission... Fort Boyard. Son idylle avec la célèbre actrice Pamela Anderson avait également été largement relayée.

«Ça montre que tu ne connais pas l’OM et que tu ne respectes pas le club»

Après l'éviction de Marcelino en septembre dernier, Adil Rami s'était insurgé contre son non-respect de l'OM, tout en critiquant violemment l'ancien président marseillais, Jacques-Henri Eyraud : « Plus rien ne me choque, c’est ce qui fait le charme de cette ville, de l’OM. Personnellement, j’ai connu pire. J’ai connu pire à l’OM avec l’un des pires présidents du monde du football, Jacques-Henri Eyraud. Sur l’entraîneur Marcelino, je pense que c’était un mauvais choix. Il a osé dire que les supporters avaient pris du plaisir après le match contre Toulouse et qu’ils ne s’étaient pas ennuyés. Il s’est tiré une balle dans le pied, ça montre que tu ne connais pas l’OM et que tu ne respectes pas le club. »

Adil Rami est vraiment incorrigible... 😅 pic.twitter.com/6xYnDOKy9Q — Footballogue (@Footballogue) June 12, 2024

«Mon passage à l'OM en trois mots ? World, Cup, Pamela»