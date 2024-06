Vente OM : Une date est annoncée pour l’arrivée de l’Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'OM serait imminente si l'on en croit les informations délivrées par Thibaud Vézirian. Lors d'un live diffusé sur Twitch, le journaliste a annoncé que les repreneurs pourraient officialiser ce rachat au cours du mois de juin, durant l'Euro. L'Arabie Saoudite intégrerait un consortium international, composé de plusieurs investisseurs.

Les démentis de Frank McCourt n'y feront rien. Thibaud Vézirian continue d'affirmer que l'OM sera vendu à des investisseurs saoudiens. Selon le journaliste, le PIF intégrerait un consortium international, qui remplacerait l'homme d'affaires américain.

« C’est pour bientôt »

« C’est pour bientôt d’après les acheteurs. On espère que c’est pour bientôt et qu’ils vont faire leur petite surprise. Vu l’état du club, pas de directeur général, pas de directeur de la stratégie, pas d’entraineur, une direction sportive avec un prestataire comme Benatia et Longoria pour décider, c’est un sacré bazar à l’OM » a confié Vézirian.

Une annonce en plein Euro ?